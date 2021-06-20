HDP binasında Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer: Pişman değilim

HDP İzmir İl Başkanlığı’na saldırarak parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer’in emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Gencer ifadesinde pişman olmadığını söyledi.

HDP'nin İzmir’deki merkezine silahlı saldırı düzenleyip parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer, 'tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Gencer ifadesinde özetle şunları söyledi:

"İçimdeki intikam ateşini Barış Atay, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Leyla Zana, Pervin Buldan isimli şahısları öldürerek söndürebileceğimi fark ettim. Ocak ayında 60 bin TL kredi kullandım. Bana bu saldırıda kullanmam için kimse para vermedi. İş merkezine girdiğimde hızlı bir şekilde 2. kata çıktım ve kapının açık olduğunu gördüm. Havluya sarılı silahı aldım, kapıyı ittim açıldı. Birden bir ses duydum ve bir el ateş ettim. Ben öldürdüğüm kişinin ismini bilmiyorum, hiç görmedim. HDP İl merkezinde olduğu ve terörist olduğunu düşündüğüm için öldürdüm. Benim hiçbir terör örgütü ile irtibatı ilişki veya bağım yoktur. Bunu tek başıma yaptım. Pişman değilim."

Öte yandan dün katil Gencer'in saldırı sonrasında O.D. ve H.İ. isimli iki kişiyle iletişime geçtiği iddia edilmişti. İddiaya göre Gencer'in, O.D. ile mesajlaşmasında işlediği cinayetin resimlerini de attı. Buna göre Gencer ile H.İ. arasındaki yazışmalar, HTS (Historical Traffic Search) kayıtlarında da yer aldı ancak bu iki kişinin ifadesi alınmadı.

'Terimleri Menbiç'de askerlerden öğrendim'

Öte yandan aynı ifadeye ulaşan Mezopotamya Haber Ajansı Gencer'in, yaptığı "iç keşif" ve "dış keşif" terimlerini Menbiç’te birlikte görev yaptığı askeri personellerden öğrendiğini söylediğini aktardı. Katil Gencer, “Doğrudur bu terimleri Suriye Mümbiç'te bulunduğum sürede orada birlikte görev yaptığım askeri personelden duyduğum ve orada kendi aralarında konuşurlarken birbirlerine yaşadıkları operasyonları anlatırken kullandıkları terimlerdi ve benim de hoşuma gitmişti. Orada bunların ne anlama geldiğini anlatımlarından öğrendiğim için ben de bu kelimeleri ifadem de kullandım. Hatta intikal ediyorum terimini de çok sevdiğim için bazen bunu da normal yaşantımda kullandığım terimdir” dedi.

Fotoğrafı 'totem' diye paylaşmış

Katil Gencer, ifadesinde “…Ayrıca o tarihte Google da araştırma yaparken, HDP partisinin çocukları PKK tarafından dağa kaçırılmasında aracılık yaptığı masum ailelerin görüntüleri de beni etkiledi. Verdiğim kararda haklı olduğumu daha güçlü bir şekilde düşünmeye başladım” sözlerini kullandı.



Katil Gencer’in, Deniz Poyraz’ı katlettikten sonra fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmasını, “Amacım bu paylaşımı gören PKK'li olduğunu düşündüğüm kişilerin binaya gelmesi akabinde onları öldürmek için yaptığım paylaşımdır. Bunu tabir olarak TOTEM olarak düşünerek paylaştığımı belirtmek isterim” dedi.

'Tabanca atışına dair hobim vardır'

İki ayrı poligon merkezinde atış eğitimi aldığını söyleyen Gencer, “Benim tabanca atışına dair hobim vardır ve 2016 yılından beridir imkanım olan fırsatlarda atış yapmaya giderdim. 20-30 belki daha fazla bu şekilde Çiğili'de sanayinin orada Ege Özel Güvenlik isimli güvenliklerin eğitildiği poligon ve Kemalpaşa'da Poligon İzmir isimli atış poligonuna gidiyordum. Bu gitmelerimde kurşun bedeli üzerinden bedelle 10 veya 15 kadar atıyordum ancak bir seferinde 100 tane atıp, 400 TL ödemiştim. Bu 2017 yılında Çiğili atış poligonunda idi. İlk poligonla tanışmam bu şekilde oldu. 2021 yılı Şubat ayı olarak hatırladığım tarihte 2 günlük ders için 1250 TL günlük bedelle toplamda 2500 TL ödeyerek Silah Taktik Eğitimi aldım. Eğitimi bana Alican isimli şahıs verdi. Numarası benim cep telefonumda Alican olarak kayıtlıdır ve bu eğitimi Poligon İzmir Kemalpaşa’da aldım” ifadelerini kullandı.