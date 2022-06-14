HDP binası önünde tehdit: Dikkat edin bir gece ansızın gelebiliriz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın grup toplantısının devam ettiği sırada, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) pankartı ve siyah çelenk taşıyan bir grup parti binası önüne geldi.

Polis gözetiminde ellerinde Türk bayraklarla gelen grup, burada HDP'lilere yönelik hakaret ve tehditlerde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, hükümet yanlısı medya kuruluşlarının muhabirleri de gruba eşlik etti. Polislerin parti binasını sivil araçlarla kapatarak, grubun etrafında etten duvar örmesi dikkati çekti. Grupta yer alan bir kişi, “Dikkat edin bir gece ansızın gelebiliriz” tehdidinde bulundu.

Grubun dağılması ardından HDP Dış İlişkiler Komisyonunda Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca, polislere tepki göstererek, “Siz getirdiniz, siz yaptınız” dedi.