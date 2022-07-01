Haziran Direnişi'nde yurttaşlara palayla saldıran şahsa 'fuhuşa zorlamadan' 200 yıl hapis istemi

Haziran Direnişi'nde yurttaşlara pala ile saldıran Sabri Çelebi’nin, kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhuşa zorladığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Çelebi’nin 200 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, yabancı uyruklu 8 kadın mağdur olarak, aralarında firari şüpheli Sabri Çelebi’nin de bulunduğu 5’i tutuklu 3’ü tutuksuz 2’si firari 10 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Pasaporta el koyma ve zorla kilit altında tutma

Hazırlanan iddianamede, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün, İstanbul'un Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerindeki gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tuttukları, buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıklarına dair bilgiler elde edildiği kaydedildi.

Şüpheli Sabri Çelebi’nin çeşitli suçlardan hakkında 15 ayrı yakalama emrinin bulunduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin Beyoğlu’nda bulunan bir kuaförün sahibi olduğu ve bu kuaförün bulunduğu binanın üst katı ile iş yerinin bulunduğu binanın üst katındaki yerleşkelerin apart olarak dizayn ettirildiği, gece kulüplerinde zorla çalıştırılan kadınların ise burada kilit altında zorla tutuldukları ve gece vakitlerinde "VİP" diye adlandırılan araçlarla gece kulüplerine sevk edildikleri aktarıldı.

Sabri Çelebi’nin pek çok suç kaydı olduğu ve hakkında çıkan yakalama emirlerinden dolayı yurtdışına kaçtığının aktarıldığı iddianamede, örgütün yabancı uyruklu kadınlarını esaret altına alarak insan ticaretinin unsuru olan ‘zorla çalıştırma’ yöntemini seçtikleri, yabancı uyruklu şahıslardan haksız kazanç sağladıkları ve bu haksız kazanca yönelik eylemlerini örgüt yapısı içerisinde yürüttüklerinin belirlendiği kaydedildi.

Mağdurlardan H.E.’nin ifadesine yer verilen iddianamede, müştekinin 23 Kasım 2021’de Fas’tan Türkiye’ye turizm amaçlı geldiğini, geldikten birkaç gün sonra arkadaşlarıyla birlikte müşteri olarak bir gece kulübüne gittiğini, buranın patronu olarak şüpheli Mehmet Çelebi ile tanıştığını, kendisine bar kısmında çalışmayı teklif ettiğini ve kabul ettiğini, daha sonra ise şüphelinin kendisine konsomatris olarak çalışacağını söylediğini belirttiği kaydedildi.

Müştekinin ifadesinde bu teklifi başta kabul etmediğini, zorla pasaportunu aldığından dolayı kabul etmek zorunda kaldığını, kendisi gibi yakalanan mağdurları zorla mekana gelen müşterilerin masalarına göndererek kendilerinin üzerinden büyük paralar kazandığını ve bazen müşterilerle para karşılığında fuhuş yapmaya zorladığını söylediği aktarıldı.

200 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi’nin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘insan ticareti yapma’ ve ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme’ suçlarından toplamda 104 yıldan 200 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, 6 şüpheli hakkında ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘insan ticareti yapma’ ve ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme’ suçlarından toplamda 102 yıldan 196 yıla kadar hapis cezası talep edildi.