Haziran ayında kartlı harcamalar yüzde 58,85 oranında arttı

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, pandemi tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından, banka kartı ve kredi kartı harcama tutarı, 25 Haziran-2 Temmuz haftasında 35,4 milyar TL oldu. Harcamalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,85 oranında arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ise 2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla bireysel kredi kartı borcu 167,1 milyar TL'ye ulaştı.

TCMB verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı harcama tutarı, 25 Haziran-2 Temmuz haftasında 35,4 milyar TL ile rekor kırdı.

Sözcü'nün haberine göre, 2020’de 26 Haziran-3 Temmuz haftasında kartlı harcamalar, 20,9 milyar TL olmuştu. Haftalık harcamada yıllık artış yüzde 69,4 oldu.

Haziran'da yıllık artış yüzde 59

Aylık olarak bakıldığında ise, 2021 yılı Haziran ayında kartlı harcamalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,85 oranında arttı. Haziran'da yüzde 17,53 olan resmi enflasyon oranından arındırıldığında reel artış yüzde 35,2 oldu. Ancak kartlı harcama yapılan birçok üründe zam oranları TÜİK’in enflasyon oranının üzerinde yer alıyor.

Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve düşük ücretler nedeniyle zor durumda olan vatandaşın harcamalarında karta yüklenmesinin de artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.

En fazla artış uçak ve konaklamada

Kartlı harcamalarda Haziran'da en fazla yıllık artış, yüzde 446,2’lik oranla havayollarında oldu. Havayollarının ardından Haziran'da yıllık olarak kartlı harcamalarda en fazla artış gösteren sektör, konaklama oldu. Yurttaşların kartlı konaklama harcamaları haziranda yıllık yüzde 389,1 oranında arttı.

TÜİK verilerine göre, yurt içi bir hafta ve daha uzun süreli tur fiyatları Haziran'da yıllık yüzde 104,7 oranında artmıştı.

Kredi kartı borcu hızlı arttı

BDDK verilerine göre, 2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla bireysel kredi kartı borcu 167,1 milyar TL'ye ulaştı.

3 Temmuz 2020'de bu rakam 115,1 milyar TL idi. Yıllık artış oranı yüzde 45,2 oldu.