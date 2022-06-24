Hazır giyimde yüzde 70 zam beklentisi

Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, katıldığı Bloomberg HT yayınında, hazır giyimde Mayıs ayında fiyatlarda 30 artış yaşandığını belirterek, yeni sezonda yüzde 70 zam beklediğini söyledi.

Yün ve pamuk gibi ana hammaddelerde pandeminin başından beri döviz bazında yüzde yüze yakın artışlar yaşandığını belirten Doğan, "Dolayısıyla maliyet kalemlerini yönetmek perakendecilerin bu dönemde en önemli konularından biri. Bu oranlar ne üreticilerin ne de markaların tek başına sırtlayabileceği oranlar değil. Tabi bu fiyat artışları tam olarak tüketiciye yansıtılabilecek oranlar da değil.

Mayıs ayında fiyatlarda artış yüzde 30 seviyelerindeydi, yazı bu şekilde atlatırız ama önümüzdeki kış döneminde ben yüzde 70 artış bekliyorum geçen kışa göre" ifadelerini kullandı.