Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konut açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, "konut sahibi olmayanlların konut finansman paketlerinden faydalanmaları amacıyla" kullanım esaslarının belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Konut Finansman Paketleriyle vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak ve ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetle konuta erişimlerini artırmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda konut sahibi olmayan vatandaşlarımızın ilgili paketlerden faydalanmaları amacıyla kullandırım esasları belirlenmiş olup, bankalar finansman paketlerinin bu çerçevede uygulanmasına yönelik gereken kontrol ve tedbirleri alacaklardır.