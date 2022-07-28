Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yeni atamalar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası ve Özelleştirme İdaresi'ne bazı atamalar yapıldı.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan pozisyonlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar şu şekilde:

  • Muhasebat Genel Müdürlüğüne Serkan Yüceer,
  • Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir,
  • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin,
  • Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Yasemin Girici,
  • Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Fatih Mehmet Bal,
  • Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Köse,
  • Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığına Ramazan Güngör atandı.

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