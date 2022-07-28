Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yeni atamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan pozisyonlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar şu şekilde:
- Muhasebat Genel Müdürlüğüne Serkan Yüceer,
- Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir,
- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin,
- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Yasemin Girici,
- Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Fatih Mehmet Bal,
- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Köse,
- Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığına Ramazan Güngör atandı.