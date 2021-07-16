Hazine ve Maliye Bakanlığı’na dördüncü yardımcı

Lütfi Elvan’ın göreve gelmesinin ardından Berat Albayrak’ın üç bakan yardımcısından ikisi geçen ocak ayında görevden alınmıştı. Osman Dinçbaş ile Bülent Aksu’nun yerine eski AKP milletvekili Yavilioğlu ile eski TMSF Başkanı Gül atanmıştı. Yavilioğlu Naci Ağbal döneminde de bakan yardımcısıydı. 2018’de Albayrak bakanlığa geldiğinde ayrılmıştı.

Albayrak’ın yardımcısı olan eski AKP milletvekili Nebati ise, Elvan’ın bakanlığında da görevini korudu.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, yeni Bakan Yardımcısı Yıldırım, Elvan’a yakın bir isim. Elvan’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olan Yıldırım, bir süre TCDD Genel Müdürlüğü görevini de yürütmüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na AKP'li isim

Öte yandan bir başka kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Fatma Öncü atandı. Öncü, son AKP kongresinde Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine yeniden seçilmişti.