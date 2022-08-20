Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Washington arasında görüşme gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'ın, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile telefon üzerinden görüştüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “İki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmede; Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler görüşülmüştür” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Ukrayna ve Rusya ile derin ekonomik ve siyasi ilişkilere sahip olunduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Elitaş, devam eden süreç ve yaptırımlar konusunda ise Türkiye'nin konumunun değişmediğini, ancak herhangi bir kurum veya kişi tarafından yaptırımların delinmesine de izin verilmeyeceğini teyit etmiştir. Görüşme kapsamında, bölgenin; barış, huzur ve istikrarını sağlamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde savaşın sonlandırılması hususunda en yoğun gayreti Türkiye’nin harcadığı vurgulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa "Adeyemo, Türkiye Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uyguladığı geniş kapsamlı çok taraflı yaptırımların uygulanması ve uygulanmasına yönelik devam eden çabaları görüşmek üzere görüştü." denildi.

Açıklamada "Bakan Yardımcısı Adeyemo, Rus kuruluşlarının ve bireylerinin ABD ve 30 ülke tarafından uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için Türkiye'yi kullanmaya çalıştığına dair endişelerini dile getirdi. ABD'nin Türk ekonomisinin başarısına olan ilgisini yineledi ve Hazine'nin bankacılık sektörünün bütünlüğünü korumak için Türkiye Hükümeti ile ortaklığına olan bağlılığını dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.