Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gıda sektöründeki 106 bin 821 şirket 'riskli'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Risk Analizi Genel Müdürlüğü’nün gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik yaptığı incelemeyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, incelemenin 2021 yılını ve gıda sektöründeki imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarını kapsadığı belirtildi.

Buna göre imalatta 56 bin 888, toptanda 94 bin 498, perakendede 221 bin 206 olmak üzere toplam 372 bin 592 mükellef analize tabi tutuldu.

Bakanlık, “yapılan detaylı ve kapsamlı çalışmalar neticesinde incelenen 372 bin 592 mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle toplam 106 bin 821 mükellefin riskli kabul edildiğini” belirtti.

Açıklamada, “Yapılan analizin kapsamı, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef gruplarının tespitine yöneliktir” ifadeleri yer aldı.