Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Devlet olarak bu artışların kalıcı olmaması ve vatandaşlarımıza mümkün olduğunca az yansıması için gerekli tedbirleri almaktayız" ifadelerini kullandı.

Nebati, "Enflasyonla mücadelede tüm paydaşlarımızın desteği mutlaka çok önemli. Attığımız adımları tamamlayacak şekilde tüzel kişilerden de enflasyonla mücadelede destek bekliyoruz" dedi.

Bakan Nebati ayrıca "Kur Korumalı Mevduat" hesaplarında yüzde 56'sı dövizden dönüşmek üzere 557 milyar TL biriktiğini ifade etti.