Hazine ve Maliye Bakanı: Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programında yaptığı konuşmada, "Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek" açıklamasında bulundu.

"Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici düzenlemeler yapacağız" diyen Elvan, "Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız" şeklinde konuştu.

Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aşılamada son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler setörüne canlanma getireceğini düşünüyorum.

Yılın ikinci çeyreğinde de güçlü baz etkisinin etkisiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz, ki yüzde 20'ler civarında bir büyüme oranı bekliyoruz ikinci çeyrek için.

Şubat yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli yavaşlama görmeye başladık.

'Şirketlerin sermaye yapısını güçlendireceğiz'