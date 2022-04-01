Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı da çift maaşlı çıktı: Toplam geliri 100 bin liranın üstünde

CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’ın TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi yapıldığını duyurdu.

Bakan yardımcılığı maaşının 39 bin 537 lira olduğunu belirten Yavuzyılmaz, Elitaş'ın TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden de ayda 67 bin 500 lira aldığını belirtti.

Kaynak olarak 15 Aralık 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile 30 Mart 2022 tarihli TÜPRAŞ Genel Kurul tutanağını paylaşan Yavuzyılmaz, Elitaş'ın aylık toplam gelirinin 107 bin 37 liraya yükseldiğini aktardı.