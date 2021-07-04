Hazar Denizi'nde büyük patlama

Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi.

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR tarafından yapılan açıklamada “SOCAR kontrolündeki açık deniz platformlarında ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza meydana gelmedi, çalışmalar her zamanki gibi devam ediyor" denildi. Şirketin açıklamasında ek bilgi gelmesi durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Daha önceki açıklamasında "Denizdeki patlamanın nedeninin bir çamur volkanının püskürmesinden kaynaklandığından şüphe ediliyor” ifadelerine yer veren şirket daha sonra bu açıklamasını sildi.