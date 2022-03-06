Hazal Kaya’dan Ahmet Hakan’a yanıt: ‘Haddiniz değil...’

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yazısında oyuncu Hazal Kaya'nın oyunculuğundan "nefret ettiğini" ifade etmiş ve bu "nefretinin" sebeplerini açıklamıştı.

Hakan, Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya’nın oyunculuğunu beğenmediğini ifade ederek, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı.

“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi… Çok aşırı zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, bir yapmacıklık var oyunculuğunda”.

'Bedenime ve varlığıma nefret içerikli yorum yapamazsınız...'

Bu sözler üzerine oyuncu Hazal Kaya, Ahmet Hakan’a yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtta Kaya, Hürriyet yazarına tepki göstererek “Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!” ifadelerini kullandı.