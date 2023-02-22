Hayvanseverlerin itirazı karşılık buldu: Kedi ve köpeklerin bulunduğu sitenin yıkımı durduruldu

Diyarbakır’da depremde ağır hasar alan Galeria Sitesi’nde en az 13 hayvanın mahsur kaldığı bloğunda kontrollü yıkım çalışmaları durduruldu.

Bina içindeki hayvanların kurtarılması için günlerdir çağrı yapılmasına karşın yıkım işlemine başlanmıştı. Belediye ve polis ekiplerinin dün drone ile çektiği görüntülerde hala apartman içinde yaşayan hayvanlara rastlandı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri dördüncü kata kadar girse de hayvanlara ulaşamadı. Dokuzuncu katta görülen hayvanlar içinse vinç yeterli gelmedi. Bunun üzerine daha uzun bir nakliye asansörünün yurttaşlar tarafından bulunması istendi. Ancak hiçbir nakliye şirketi aracını siteye yanaştırmayı kabul etmedi ve çalışmalar sonlandırıldı.

Valilik '1 kedi var' dedi, hayvanseverler itiraz etti

Hayvan sahiplerinin gözyaşları içerisinde tekrar başlatılan yıkım çalışmaları valilik kararıyla durduruldu. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada içeride bir kedinin tespit edildiği, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkıma devam edileceği kaydedildi.

Hayvanseverler içeride 13 kedi ve köpeğin olduğunu söyleyerek karara tepki gösterdi.