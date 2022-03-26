Hayvan pazarında cinayete tahliye: 'Hakimin sanıklarla akrabalık bağı var' iddiası

15 Temmuz 2021'de Ardahan'ın Damal ilçesinde bulunan hayvan pazarında Mikail Geygel'le eniştesi Özkan Birkal 2 hayvanı satmak üzere pazara götürdü. Pazara Kars Digor’dan gelen F.K. ve M.C.K., Birkal'ın hayvanlarına alıcı oldu. Pazarlık sonunda 2 hayvan için 17 bin liraya anlaşma sağlandı. Ancak pazarlık bittikten sonra F.K. ve M.C.K. hayvanların tartıya çıkarılmasını istedi. Hayvanlar tartıya çıktıktan sonra, 'Biz bu hayvanlara ancak 16 bin lira veririz' deyip hayvanları kamyona doğru götürünce tartışma çıktı.

KRT'den Onur Erdoğan'ın haberine göre F.K. ve M.C.K. ellerindeki sopalarla Geygel ile Birkal'ı darp etti. Geygel, darplardan sonra kendisine gelirken Birkal düştüğü yerden kalkamadı. Birkal‘ın daha sonra bilincini kaybederek, bayıldığı kaydedildi. Birkal sırasıyla Ardahan Devlet Hastanesi, Kars Kafkas Üniversitesi Hastanesi ve son olarak da Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatlara girdi ancak 30 Ağustos 2021 günü hayatını kaybetti.

Sanıklar tahliye edildi

Sanıklar F.K. ve M.C.K, olaydan bir gün sonra gözaltına alınarak tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığı sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep ederken, Hanak Sulh Ceza Hakimliği 3 Kasım 2021 tarihinde "suçun vasfının değişebileceği" gerekçesiyle F.K.'nin yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanık M.C.K.'nin "üzerine atılı suçun katalog suç vasıf ve mahiyetinde olması, mevcut delil durumu, şüphelinin üzerine atılı suç bakımından yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme 28 Aralık 2021'de ise M.C.K.'nin da yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

'Hakimle akrabalık bağı olabilir' iddiası

Birkal ailesi ve yöre dernekleri sanıklar hakkında tahliye kararı veren Hanak Sulh Ceza Hakimi ile tutukluluk talebini reddeden Hanak Asliye Ceza Hakimi ve Ardahan Sulh Ceza Hakimi hakkında şikayette bulundu.

Soruşturma aşamasının henüz tamamlanmadığı, savcılığın istediği adli tıp raporlarının gelmediği, tanıkların tamamının dinlenmediğini belirten Birkal ailesi ve yöre dernekleri kovuşturma aşamasına geçilmeden ve haklarında dava açılmadan sanıkların tahliye edilmelerine tepki gösterdi. Aile, sanıkların delilleri karartabileceği, tanıklar üzerinde baskı kurabileceği endişesini taşıdıklarını belirterek ayrıca davanın hakimi Ö.G.C.'nin sanıklarla soyisim benzerliği taşıması ve Kars nüfusuna kayıtlı olması nedeniyle aralarında akrabalık şüphesinin bulunduğunu ifade etti.

Birkal ailesi ile Ardahan-Damal Köy Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Adalet Bakanlığı'na gönderdikleri şikayet dilekçelerinde davanın hakimleri hakkında soruşturma başlatılmasını ve hakimlerden Ö.G.C.'nin sanıklarla akrabalık ilişkisinin olup olmadığının araştırılmasını talep etti.