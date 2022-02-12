Haydarpaşa Lisesi’ne harem-selamlık teras yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Haydarpaşa Lisesi’nin sit statüsünü 28 Kasım 2021’de değiştirmişti. Lise, doğal sit alanı statüsünden, "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı"na dönüştürüldü. Validebağlılar ve lise velileri, bu değişikliğin rant için yapıldığını söyledi.

Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık'ın haberine göre, okul idaresi daha önce sadece pansiyon ve yemekhane binalarının yıkılıp yeniden yapılacağını iddia etse de yeni açıklamaya göre ana bina da dahil olmak üzere tüm binalar yıkılacak ve yeniden inşa edilecek. Bu süre boyunca da öğrenciler başka bir okula nakledilecek.

Projeyle ilgili dava süreci devam ederken projenin tanıtım görselleri paylaşıldı. Tanıtım görselinde yayınlandığı şekilde çatı katına ise seyir terası inşa edilecek. Görselin ortaya çıkmasının ardından kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı teraslar yapılacağı iddia edildi.

Validebağlılar’dan bakanlığa çağrı

Validebağ Korusu’nun sınırları içerisinde yer alan Haydarpaşa Lisesi’nin SİT alanı statüsünün değiştirilerek yıkım kararı alınması, aylarca direnerek koruya sahip çıkan gönüllülerin tepkisine neden oldu. Yapılan eylemde dava süreçleri hatırlatılarak bakanlığa çağrı yapıldı.

Mahkeme kararına rağmen bakanlık tarafından Validebağ Korusu içinde bulunan Haydarpaşa Lisesi’nin SİT alanı statüsü değiştirildi. Velilere lisenin yıkılıp yeniden yapılacağı, öğrencilerin seneye başka bir okula geçici olarak nakledileceği belirtildi. Öğrencilerin hangi okula nakledilecekleri şu an için belirsiz. Ayrıca okula dair yapılan planlarda milyonlarca lira harcanarak depreme dayanıklı hale getirilen binaların da yıkılacağı anlaşıldı.

Gazete Duvar’dan Hazal Ocak’ın haberine göre, Validebağ Savunması, Validebağ Gönülleri Derneği ve çok sayıda yurttaş bugün lisenin koruya çıkan kapısı önünde buluştu. Yurttaşlar "Validebağ'a dokunma" ve "Validebağ Korusu bir bütündür. Bölünemez. Dokunamayacaksınız" yazılı pankartlar açtı.

Validebağ Savunması sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ayrıca okula dair yapılan planlarda milyonlarca lira harcanarak depreme dayanıklı hale getirilen binaların da yıkılacağı anlaşıldı.” dedi.

Haydarpaşa Lisesi yönetimine ve vakfına da seslenen yurttaşlar, "Henüz okulun nereye taşınacağı, yatılı öğrencilerin nerede kalacağı belirsizken, okul idaresinin ve vakfın proje peşinde koşuyor olması anlaşılır bir durum değildir. Haydarpaşa Lisesi öğrencilerinin eğitim hakkını sekteye uğratacak, mağdur edecek uygulamalar karşısında öğrenciler ve velilerin yanında olacağız" dedi.

