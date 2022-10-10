Hayat pahalılığına patron çözümü: Şehirden uzakta ışıltılı varoşlar

Son zamanlarda emekçilerin gündemini en çok meşgul eden konu hayat pahalılığı. Birçok başlıkta kendini hissettiren sorunlar konu barınma sorunu ve kira fiyatlarına geldiğinde ise çözülmez bir hal alıyor.

Antalya'da "evden eve taşıma" şirketlerinde çalışan emekçilerin soL Haber'e verdikleri bilgilere göre ise şehir içinde adeta göç yaşanıyor. Yaklaşık son bir yıl içinde kent merkezlerinden şehrin varoş semtlerine doğru göç eden emekçilerin sayısında tırmanış gözlemlenirken, patronların ise kentsel dönüşüm ve rant konularında iştahı kabarıyor.

Kent imkanlarından uzakta "ışıltılı varoşlar"

Çareyi daha ucuz kiralarda barınabilmek için kent merkezinden uzağa ve kiraların daha ucuz olduğu bölgelere taşınmakta bulan emekçiler aynı zamanda eğitimden sağlığa, ulaşımdan beslenmeye kadar birçok başlıkta kent hayatının dışına itiliyor.

Bu bölgeler aynı zamanda yeni yapılaşmaların ve rantın da güncel adresleri. Birçok arsanın patronlar arasında önceden paylaşıldığı ve rantın şehir merkezinden onlarca kilometre uzağa taşındığı bu yerleşim yerlerinin bazılarında henüz şehir içi ulaşım imkanları dahi bulunmuyor.

Kira fiyatlarının aylık 10 bin ila 20 lira arasında salındığı Antalya'nın Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinden Döşemealtı ve Kepez ilçelerinin uzak noktalarına taşınanan emekçiler kısa bir zaman sonra yeni taşındıkları yerlerin de benzer kira fiyatlarına ulaşacağını ifade ediyor.

Bir tür modern gecekondu semtlerini andıran bu yeni yerlerin geçmişteki örneklerden tek farkı ise temsil ettiği gösteriş ve ışıltılı reklamlar. Konuyla alakalı soL Haber'e konuşan yurttaşlardan Mehmet Nuri Okatan emekli öğretmen. 8 yıldır kaldığı evden artan kira fiyatlarından sonra daha makul bir yer arayan Okatan, çareyi şehirden uzaktaki semtlere taşınmakta bulanlardan birisi.

Antalya'da Kepez ilçesine bağlı Göçerler Mahallesi'ne taşınan emekli öğretmen Okatan, "Buraya bakar mısınız? Şehirden yaklaşık 25-30 kilometre uzakta bu lüks evler alternatif olarak gösteriliyor. Evler ışıl ışıl ama buraya toplu ulaşım yok. Bir otobüs seferi koymuşlar günde 4-5 kez geçiyor. En ucuz kira ise 5000 lira. Şimdi de Şehir Hastanesi açılacak, kiralar 10 bin lirayı geçecekmiş diyorlar. Ne yapacağız? Muhtemelen yine daha ucuz bir yer arayacağız. Üstelik bizim gidecek bir köyümüz falan da yok her şeye lanet edip çekip gitsek. Ben bir yandan taksicilik yaparak ek gelir elde etmeye çalışıyorum. Ama hala zor. Akşam geç saatlerde buraya yürüyerek gelmek imkansız. Ortalık köpek kaynıyor. Üstelik eve en yakın market dahi yaklaşık 5 kilometre uzağımızda. Buralara da şehir keşmekeşinden uzakta ferah bir yaşam diye satışa sunuyorlar. Yahu burada başımıza bir şey gelse kimsenin ruhu duymayacak" diyerek anlatıyor içinde geçtiği süreci.

'Putin Rusya'ya seferberlik ilan etti biz de Antalya'da evimizden olduk'

Rus turistlerin yoğun ikamet ettiği yerlerden birisi olan Antalya'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan sonra kira fiyatlarının arttığı ve emlakçıların yalnızca Rus ve Ukraynalı müşteriler tercih ettiği haberleri daha önceleri kamuoyuna yansımıştı. Rusya'dan Antalya'ya son uçak biletinin 11 bin Dolar'a satıldığı belirtilirken Antalya'da ikamet edenler ise Rusya'nın seferberliğini fırsata çeviren emlakçılardan ve ev sahiplerinden dert yanıyor.

Herhangi bir kurumun ya da kuruluşun emekçileri korumak adına adım atmadığından yakınan yurttaşlar ise artan kiralar ve hayat pahalılığından fırsatçıları sorumlu tutuyor. Konuya dair soL Habere konuşan yurttaşlardan Hasan Kaya birçok emlakçının eski evleri yeniden dizayn ederek fahiş fiyatlara savaştan kaçan insanlara kiraladığını ifade ediyor. Kendisi de sıhhi tesisatçı olan Kaya, "Savaş başladığında beri 3-4 bin kira bandındaki evleri 20 bin liraya kiraladılar. Birçok yerde artık sadece Rusça ya da Ukraynaca emlak ilanları görüyoruz" diye ifade ediyor.

Ev sorunu yaşayanlara son çare: Lüks konteyner evler

Kira fiyatlarının artması ve ev sorunu yaşayanlar için son çare olarak gösterilen ev türleri ise "tiny house" adı verilen küçük evler. Kabaca bir ya da iki odadan oluşan bu evler aslında insani ölçülerden ve imkanlardan uzak olan hobi evleri.

Oda başına 20 metrekare düşen evlerin fiyatları ise 200 bin ila 500 bin lira arasında değişiyor. Yani 2 oda satın almak isteyen bir yurttaşın harcayacağı rakam 400 bin ya da 1 milyon liraya denk düşüyor. Tek odadan ibaret bu evler de diğer seçenekler gibi şehirde uzakta yer alıyor.

Normal saatlerde kent hayatının dışında hobi evleri olarak satışa sunulan bu tür örneklerin barınma sorunu yaşayan yurttaşlara alternatif olarak gösterildiği örneklerde ısınma, gündelik tedarik ve ulaşım sorunu ise bir başka problemler yumağını oluşturuyor.