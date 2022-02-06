Hawaii'de içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı: Hastaneye 6 bine yakın başvuru

ABD'nin Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin 900'den fazla kişi hastanelik oldu.

Sputnik’in ABD medyasına dayandırdığı habere göre, Hawaii'de Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan depoda sızıntı meydana geldi.

Jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Öte yandan, ABD Deniz Kuvvetleri’nin sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkının yakıt deposunun kapatılması için baskı yaptığı bilinenler arasında.