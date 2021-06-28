Havuz medyası manşetten rest çekmişti, 3 yıldır sözünü tutmadı

2015 ve 2018 yıllarında havuz medyası tarafından gündeme getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Ataşehir Buz Rezidans’taki evi ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Havuz gazetelerinin 2018’de, “evin değerinin 1 milyon dolar olduğunu” iddia etmesinin ardından Kılıçdaroğlu, “Evi 100 bin dolara satmaya hazırız” demişti. Güneş gazetesi ise “100 bin dolar hazır, tut sözünü” manşeti ile evi satın almaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Zeynep Kılıçdaroğlu da Güneş gazetesine gönderdiği mektupta, evi kendilerine satabileceğini ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından Güneş gazetesinin bağlı bulunduğu T Medya A.Ş., 100 bin doların o dönemki TL karşılığı olan 380 bin TL ödeme yaparak, 28 Şubat 2018’de evin yeni sahibi olmuştu. Güneş gazetesi, devirden 1 ay sonra evi 250 bin dolara satışa çıkardığını, elde edilecek gelirin de "şehit ailelerine" bağışlanacağını açıklamıştı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi, yaklaşık 3 yıl boyunca gündemi meşgul eden ve 3 yıldır da akıbeti bilinmeyen Ataşehir’deki evin tapu kayıtlarına ulaştı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) 2020 sonu kayıtlarına göre; evin mülkiyeti, T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bulunuyor. Akşam, Güneş, Star gazetelerinin yanı sıra Kanal 24 ve Kanal 360’ı bünyesinde bulunduran T Medya’nın, Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan devraldığı evi, üçüncü bir kişi ya da kuruma satmadığı görülüyor.