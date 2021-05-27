Havuz medyası, 25 gün sonra Sedat Peker'i yazdı

Havuz medyasının köşe yazarları, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğini bozmasının ardından bugün Sedat Peker'in iddialarını kaleme aldı.

Erdoğan dünkü grup toplantısında "Hedef büyük Türkiye. Suç örgütleriyle mücadelesinde yanında olacağız. Arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik saldırılara müsaade etmeyeceğiz" diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek çıkmıştı.

Bunun ardından havuz yazarlarından bazıları bugün Soylu'ya olan desteğini içeren yazılar kaleme aldı.

Havuz medyasında yer alan köşe yazılarından bazıları şöyle:

Sabah

Mehmet Barlas:

"Bizdeki son kaset komplosu, hem MHP Genel Başkanı Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından boşluğa itildi. Yani bu kasetle bir şeyler planlandıysa bile, bu planlar havada kaldı ve kasetler sadece gevezelere malzeme oldu. Gerisi laf ü güzaftır."

Okan Müderisoğlu:

"Halen organize suç örgütü şüphelisi konumundaki Sedat Peker'in, 'İddia, İftira, İtiraf' üçgeninde şekillenen video mesaj serisi dikkatlice analiz edildiğinde... Başlangıçta şahsi nedenler taşıdığı izlenimi veren, giderek siyaseti, hatta devlet dinamiklerini etkileme boyutuna varan nitelik değişimi dikkati çekiyor. Bir nevi gerçeklik algısını hakim kılmaya çabalayan iddia sahibi, aynı zamanda itiraflarda da bulunduğunu gizlemiyor. Hatta dedikodu, duyum ve iftira vasıflı beyanlarını sürdürebiliyor!"

Hasan Basri Yalçın...

"Hükümeti devirme hayallerini, bir mafya liderinin hükümete yönelik iftiralarına bağlayan muhalefete bakın. Neymiş? Kirli çamaşırlar ortaya dökülecekmiş. Önce AK Parti yıpranacak ve bölünecekmiş. Sonra Cumhur İttifakı karışacakmış. Böylece ülke yönetilemez hale gelecekmiş. Muhalefet de Erdoğan'dan kurtulacakmış. Denize düşen yılana sarılır misali bu tür komplolara sarılmak neresinden bakarsanız bakın küçük düşürücüdür."

Yeni Şafak

İbrahim Karagül:

"Televizyona çıkan Süleyman Soylu’nun karşısına dikilen gazetecileri izledim. Hepsi; bir mafya liderinin iddia ve iftiralarından hareket ediyor, devletin İçişleri Bakanı’nı sorguluyordu. Mafya üzerinden devleti yargılıyorlardı."

Ali Saydam:

"Bir bütün olarak izlendiğinde anlaşılacağı gibi; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye ve AK Parti iktidarına karşı düzenlenen oyunların, kurulan tezgâhların, döndürülen dolapların arka planını ayrıntılarıyla ortaya koydu. İçişleri Bakanı’na ve Binali Yıldırım’a karşı yürütülen yıpratma kampanyasının onların şahsını değil, ülkemizi hedeflediğini anlattı."

Takvim

Ergün Diler:

"Erdoğan çalışma arkadaşlarına sahip çıkarken de 15 Temmuz'daki çabalarını unutmayacağını dolaylı olarak da olsa ilan ediyordu. Türkiye'nin gizli gündemi buydu! ABD ile yakın mı olunacak uzak mı? Erdoğan birlikte çalışılsa da yakın olmayacağını duyuruyordu... Bir gün önce MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları da aynı frekanstaydı... Erdoğan ve Bahçeli ABD-AVRUPA merkezli güçler ile mücadele edeceklerini ilan ediyordu. Cumhur İttifakı ülkeye de bölgeye de dünyaya da muhalefetten çok farklı bakıyordu. Bu da aradaki uçurumu iyice açıyor sinir uçlarını tahrip ediyor ve mücadeleyi sancılı hale getiriyordu... Bu kavga çok eski ve derindi. Şiddetlenecekti... İsimlerin üzerine çıkılıp bakıldığında görülen tablo buydu..."

Akşam

Emin Pazarcı:

"Önce yalnızlaştırılmaya çalışılan ve sık sık "kendinizi yalnız hissediyor musunuz?" sorularına muhatap olan Süleyman Soylu'ya destek verdi. "İçişleri Bakanımızın yanında olduk ve olacağız" dedi. Sonra da Soylu ile birlikte hedefe konulan ve kirletilmeye çalışılan Binali Yıldırım'a sahip çıktı."