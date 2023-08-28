Havelsan, Endonezya’nın savaş gemisine birçok parçayı tedarik edecek

Endonezya’nın ilk büyük gemisi olan Merah Putih projesi için, Endonezya hükümeti birkaç yıl önce İngiliz kara-deniz ve nükleer mühendislik şirketi Babcock International’un Arrowhead 14o tasarımına dayanan çalışmayı başlatmıştı. İlk olarak iki adet yapılacak olan firkateyn Endonezya devletinin PT PAL şirketine ait Doğu Java’nın Surabaya kentindeki tesisinde imal edilecek.

Dünya'nın haberine göre, 2020’de imzalanan sözleşmede yer aldığı gibi ilk geminin omurga döşeme töreni geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Endonezya kamu şirketi PT PAL ve İngiliz Babcock tarafından geliştirilen gemiler 2-3 yıl içinde hazır hale getirilecek.

Firkateynin sensör paketi, radar sistemi dahil savaş idare sistemi (CMS) Türk şirketi Havelsan tarafından sağlanacak. Radar sistemleri dahil sensör paketi de yeniden Türk şirketi Havelsan tarafından temin edilecek.

Geçen yıl Endonezya ordusuyla Türkiye bu konuda bir anlaşma imzalamıştı. Türk Deniz Kuvvetleri ve Havelsan tarafından geliştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi, Endonezya donanması için inşa edilen 60 metre uzunluğunda genel olarak Sampari olarak bilinen KCR60 sınıfı ve OPV sınıfı gemiler için kullanıma açılmıştı. Yeni anlaşmayla Endonezya'nın en büyük deniz üstü gemilerinde bu sistem ilk kez denenecek. Havelsan, Endonezya’daki öncekinden 2.5 kat büyük bir savaş gemisinde ilk kez bu sistem kullanılacak.