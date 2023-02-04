Havaş'tan Rusya'ya 'Boeing' uyarısı: Hizmet sağlamayı durdurabiliriz

Havaş, Rus havayolu şirketlerine kullandıkları Amerikan yapımı uçaklara hizmet sağlamayı durdurabileceğini bildiren bir mektup gönderdi.

Havaş, uygulamayı ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle getirdiği ihracat kontrollerine uymak amacıyla yürürlüğe koyabileceğini bildirdi.

VOA Türkçe'nin aktardığı habere göre, Havaş ayrıca Rus havayolu şirketlerine bundan sonra uçuşlarını yüzde 25'ten az Amerikan teknolojisi kullanılan uçaklarla planlama tavsiyesinde bulundu.

Mektupta "Rus ve Belarus havayolu şirketlerinin yüzde 25'ten fazla ABD teknolojisi kullanılan bazı ya da tüm uçakları" ifadesi kullanıldı.



Wall Street Journal Ocak ayında yayınladığı bir haberde üst düzey Amerikalı yetkililerin Aralık ayında Rusya ve Belarus’tan gelen ABD yapımı uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler sağlamaları halinde, Türk şahıs veya kurumların para ve hapis cezası ya da ihracat imtiyazının kaybedilmesi gibi yaptırımlara maruz kalacağı uyarısında bulunduklarını yazmıştı.