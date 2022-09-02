Havalimanında feci ölüm

New Orleans kentindeki Louis Armstrong Uluslararası Havalimanı’nda çalışan Jermani Thompson (26), Frontier Airlines’ın inen bir uçağındaki bavulların yolculara iletilmesi için banda konulduğu alanda görev yapıyordu. Bavullarını bekleyen yolcular ve diğer havalimanı çalışanları birden bir çığlık sesi duydu.

Thompson’ın saçları banda sıkışmıştı. Thompson, hareket eden bant durdurulması sonrası hastaneye kaldırıldı ancak ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Havalimanından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yer hizmetlerinde çalışan arkadaşımızın trajik bir şekilde kaybetmekten dolayı büyük üzüntü duyduk. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bağlı olduğu şirketlere de başsağlığı diliyoruz.”

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi de paylaşıldı.