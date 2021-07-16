HAVAİST'e yüzde 20 zam

İstanbul Havalimanı şehiriçi yolcu taşıma hizmeti veren en önemli ulaşım aracı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Otobüs AŞ’ye bağlı HAVAİST, bayramın yaklaşmasıyla birlikte fiyatlarına zam yaptı.

AirportHaber'in haberine göre mevcut tarifesine yüzde 20 oranında zamlar uyguladı.

Yeni zam tarifesine göre;

Bakırköy-Havalimanı 26 TL'den 31 TL'ye

Halkalı-Havalimanı 21 TL'den 25 TL'ye

Beyazıt-Havalimanı 30 TL'den 35 TL'ye

Kadıköy-Havalimanı 32 TL'den 38 TL'ye

Beylikdüzü-Havalimanı 28 TL'den 33 TL'ye

İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen 37 TL'den 43 TL'ye çıkarıldı.