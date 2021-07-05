Havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı

Sakarya Hendek'teki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz 2020 günü meydana gelen, 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 128 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, sorumlu müdür Asiye Angın ve ustabaşı Erşan Öztürk hakkında tutuklama kararı çıkartmasının ardından iki sanık gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Angın ve Öztürk adliyeye getirildi.

Hakim karşısına çıkarılan iki sanık, tutuklama kararı yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye Angın ve Erşan Öztürk'ün "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının tahliyeye ilişkin itirazını kabul etmiş ve 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.