Hattat'ın otel projesi borçları nedeniyle Alman bankasına devredildi

Ankara’da Ahmet Hattat'ın 35 katlı otel ve AVM projesi, ödenmeyen 35 milyon dolar borcu nedeniyle Alman Aareal Bank’a geçti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Ahmet Hattat tarafından 1991'de Ankara Çankaya'da yapımına başlanan 35 katlı otel, alışveriş merkezi için yaklaşık 150 milyon dolar harcandı. Otel yapımı için Alman bankasından 35 milyon dolar kredi alındı. Ancak, Hattat, borçlarını ödeyememesi üzerine banka ile davalık oldu. Bugünkü değerinin 800 milyon dolar olduğu belirtilen bina, Alman bankasına geçti.

Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve ODTÜ'den 9 ayrı bilirkişi raporunda, bankanın 316 milyon dolar haksız olarak kâr ettiği öne sürüldü.

35 katlı otelin Alman Aareal Bank A.G'ye geçmesiyle ilgili Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında şöyle denildi:

“35 milyon dolar limitli uzun vadeli kredi sözleşmesi gereği otel inşaatının Hyatt firması standartlarında yapılması kararlaştırıldığından ek maliyetler ortaya çıkmıştır. 10 milyon dolar kredi artırımı yapılmıştır. Ahmet Hattat'ın sözleşmeyi haksız feshetmesi nedeniyle davacı şirket, zararlarının toplam 81 milyon ABD Doları olduğu, yine davacının yurt dışından getirttiği asansörleri gümrükten çekemediği için 750 bin ABD Doları zararı bulunmaktadır. Başka bankalardan kullanılan köprü kredilerin de kat edilmesi nedeniyle 981 milyon 822 bin TL ve 3.895.402,21 TL ödeme yaparak zarara uğramıştır. Banka, 2017 tarihli ıslah dilekçesi ile 81 milyon ABD Doları'na yönelik talebini 218.724.193 ABD Doları olarak artırmıştır.”