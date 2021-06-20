Hattat'ın otel projesi borçları nedeniyle Alman bankasına devredildi

Ankara’da Ahmet Hattat'ın 35 katlı otel ve AVM projesi, ödenmeyen 35 milyon dolar borcu nedeniyle Alman Aareal Bank’a geçti.
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Ahmet Hattat tarafından 1991'de Ankara Çankaya'da yapımına başlanan 35 katlı otel, alışveriş merkezi için yaklaşık 150 milyon dolar harcandı. Otel yapımı için Alman bankasından 35 milyon dolar kredi alındı. Ancak, Hattat, borçlarını ödeyememesi üzerine banka ile davalık oldu. Bugünkü değerinin 800 milyon dolar olduğu belirtilen bina, Alman bankasına geçti.
Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve ODTÜ'den 9 ayrı bilirkişi raporunda, bankanın 316 milyon dolar haksız olarak kâr ettiği öne sürüldü.
35 katlı otelin Alman Aareal Bank A.G'ye geçmesiyle ilgili Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında şöyle denildi: