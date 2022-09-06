Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarının görüntülerini paylaştı: 'Poşetlerin altında çürütülmüş'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB'den alınarak Hazine'ye devredilen Hatice ve Fehime Sultan yalılarının çürümeye terk edildiğine ilişkin görüntüler paylaştı.

Sosyal medya üzerinden yalıların içine dair görüntüler paylaşan Polat, "Tarihi saray perişan edilmiş, tarihi eserler poşetlerin altında çürütülmüştü" ifadelerini kullandı.

Polat'ın konuya dair açıklaması şöyle:

"Neden? 2009’da 3 yıl içinde restorasyonu yapılsın diye ihale edilip 13 yıldır restore edilmeyen, bugün İBB den hukuksuzca alınan Fehime ve Hatice Sultan saraylarına İBB neden içeri alınmıyordu. Çünkü tarihi saray perişan edilmiş, tarihi eserler poşetlerin altında çürütülmüştü" dedi.

Bu gördüğünüz 'tarihi sarayın' içi. Tarihi saraylar mahvedilmiş, sözde restorasyon adı altında bir otel şantiyesine döndürülmüş."