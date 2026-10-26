Hatice İkinci, 'Avram’ın Yolculuğu' romanıyla Ankara'da okurlarla buluştu

Gazeteci, yazar Hatice İkinci, dinler tarihini konu edinen romanı “Avram’ın Yolculuğu” ile okurlarıyla bir araya geldi.

Moderatörlüğünü Özkan Öztaş'ın yaptığı Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte İkinci, romanın ortaya çıkış hikâyesini ve kitabın okura ulaşma sürecini anlattı.

Onlarca tez, yüzlerce makale

Kitabın hazırlık sürecinde onlarca doktora tezi ve yüzlerce makale incelediğini belirten İkinci, dinler tarihinde ve briçok toplumda herkes tarafından bilindiği varsayılan İbrahim’in öyküsünü anlatmak için o döneme ait her ayrıntıyı titizlikle araştırdığını söyledi.

Sümerlerin, şehir devletlerinin ve imparatorlukların doğuşuna giden süreçte insanın, inanışların ve tanrıların kültürel evrimini inceleyen İkinci, romanda yer alan her ayrıntıdaki imgenin tezlerde ve araştırmalarda geçen ifadelerle benzerlik gösterdiğinin altını çizdi.

Romandaki yemeklerden tapınma ritüellerine, insanların gündelik hayata dair devinimlerinden kıyafetlerine ve tanrılara sunulan yiyeceklere kadar her unsurun tabletlerde ve tezlerde geçtiği haliyle esere aktarıldığını belirten İkinci, okurların takip ettiği kronolojinin ve yolculuğun tarihsel gerçeklikten beslendiğine dikkat çekti.

Romanın temelinde, Tevrat’ın Yaratılış bölümünde İbrahim’e ayrılan kısa bir anlatının bulunduğunu hatırlatan İkinci, Ur’da doğup babasıyla Harran’a yola çıkan bir figürün yolculuğunda neler yaşanmış olabileceğini, dönemin değer yargıları ve arkeolojik verilerle kurguladığını belirtti.

Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan romanda Avram’ın sorgulamaları, çok tanrılı düzeni temsil eden babasıyla çatışması Kenan diyarına uzanan bir hikâyeye dönüşüyor. İkinci’ye göre bir yandan da yüzlerce tanrının ekonomik ve toplumsal bir ihtiyacı karşılamadığı noktada, sorgulamaların putların yerini aldığı bir tarihsel kırılma anlatılıyor.

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Bir dönemi kendi gerçekliği içinde anlamak

Söyleşide İkinci’nin vurguladığı bir diğer nokta ise inanışların tarihine bakarken o dönemi kendi gerçekliği içinde anlamanın önemi oldu. İkinci’ye göre bugün birçok açıdan tuhaf, ilginç ya da saçma gelen inanışlar, kendi içinde bir bütünlüğe sahipti ve yaşandıkları dönemin ihtiyaçlarına karşılık geliyordu.

İkinci, insanlığın başkaldırı ve boyun eğmeme öyküsüne de değinerek tanrılara karşı başkaldırının maddi gerekçelerini, bunun ekonomik nedenlerini ve o dönemde yaşanan çevresel sorunların tanrılarla nasıl ilişkilendirildiğini anlattı.

Hatice İkinci, çok tanrılı dinlerde Sümer şehir devletleri dönemine odaklanan romanın yalnızca geçmişi değil, bugünü de anlamaya yardımcı olduğunu vurguladı. Bugün toplumdaki dinî sorgulamaların ve tartışmaların tarihsel kökenlerine ve örneklerine de değinen İkinci’ye göre insanlık, binlerce yıl önce de benzer soruların karşısındaydı.

Bir dini düzen insanın ihtiyaçlarını karşılamadığında, o düzenin tanrıları bile sorgulanabiliyor, sorular ise yeni bir dünyanın kapısını aralıyordu. “Avram’ın Yolculuğu”, bu kadim sorgulama hikâyesini bugünün okuruna taşıyor.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinliğin ardından yazar, kitaplarını imzaladı.

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