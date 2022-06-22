Hatice Cengiz’den Suudi Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretine tepki

2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyareti hakkında açıklama yaptı.

Hatice Cengiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan'ın fiili hükümdarı Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretine tepki göstererek, “Suudi Veliaht Prensi’nin Türkiye gezisi hakkında: Onun ülkemize gelmesi, onun bir cinayetten sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmez. Her gün başka bir ülkeye yaptığı bu ziyaretler ona siyasi meşruluk kazandırsa da onun bir katil olduğu gerçeğini değiştirmiyor” dedi.

Kaşıkçı cinayetini hatırlatan Cengiz, "Cemal artık sadece benim hikayem değil ve adalet için artık yalnız savaşmıyorum. O öldürüldü ve şu an mezarı bile olmayan birisi" ifadesini kullandı.