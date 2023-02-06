Hatayspor'dan bir futbolcu enkazdan çıkarıldı, 4 isme ulaşılamıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde binaların yıkılması sonucu en az 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi ise yaralandı. Enkaz altında kalan yurttaşlara ulaşmak için yapılan çalışmalara ise devam ediliyor.



DHA'nın haberine göre; Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da dört isim ile iletişim kurulamadı. Teknik heyetten iki ismin enkazdan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Futbolculardan Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı, Bertuğ Yıldırım ve Kerim Alıcı'nın ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Futbolcular Christian Atsu ile Onur Ergün, sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ise henüz ulaşılamadı.