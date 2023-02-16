Hataylı depremzede: Üç gün sonra geldiler, cesetleri çıkardılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikamet eden bir yurttaş “Devletimiz çok ama çok geride kaldı. Bize iş makinası veya AFAD’dan hiçbir yardım gelmedi. Arama kurtarma geldiğinde saat 13.30-14.00 gibiydi. Arama kurtarma için cihazları yoktu. Sadece iş makinaları vardı. Saat 13.30’da gelip 15-20 dakika çalışıp gittiler. Üç gün sonra geldiler, cesetleri çıkardılar” dedi.

İskenderun'un Mustafa Kemal Mahallesi’nde ikamet eden Ertuğrul Karakoca isimli depremzede, depremin ardından Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşanan süreci anlattı.

Karakoca, şöyle konuştu:

“Mercan Apartmanı’nda bir aile komple yok oldu. Kendi imkanlarımızla çıkardıklarımızı çıkardık. Dört kişiyi sağ çıkardım. AFAD veya diğer ekiplerden hiç kimse gelmedi. Saat 04.15’te deprem olduğunda evimden çıkıp apartmanda sesleri duyduğumda kendi imkanlarımla, iş makinamla bir aileyi sağ olarak çıkardım. Ölen insanlarımız da vardı. Mercan ailesindeki baba, oğul, kız çıkarttım, sağlıkları yerinde.

Devletimiz çok ama çok geride kaldı. Bize iş makinası veya AFAD’dan hiçbir yardım gelmedi. Arama kurtarma geldiğinde saat 13.30-14.00 gibiydi. Arama kurtarma için cihazları yoktu. Sadece iş makinaları vardı. Saat 13.30’da gelip 15-20 dakika çalışıp gittiler. Üç gün sonra geldiler, cesetleri çıkardılar. Herkes ölmüştü apartmanda zaten. Hepsi komşularımdı. Dördüncü kattalardı, beton bloğun altındalardı. Kendi çabamızla kestik. İş makinasıyla, hiltiyle. Demirleri kesip kurtardık. Bir de anneleri tavanda asılıydı, ayaklarına demir takılmıştı. Onu da çekerek ambulansa teslim ettim. 20 yaşında üniversiteli bir çocuğun sesi geliyordu. Saat iki – üç gibi ses kesildi. Dört gün sonra annesi, babası ve kendisinin cesedi çıkarıldı. Bir daha kimse gelmedi. Çıkardılar cesetleri, teslim edip gittiler.” (ANKA)