Hatay'daki depremlerin ardından 3 hastane tahliye edildi

Hatay'da bu akşam saat 20.04 ve 20.07'de meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler bölgede yeni yıkımlara neden oldu.

Depremlerin ardından Hatay'da 3 hastane tahliye edilmeye başlandı.

Antakya'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Samandağ Devlet Hastanesi'nin bir tarafında çökme meydana geldiği ve hastaların tahliye edildiği de gelen bilgiler arasında

İskenderun Devlet Hastanesi de tedbir amaçlı tahliye edildi ve yanındaki boş alana acil vakalar için sahra çadırı kuruldu.

soL'un edindiği bilgiye göre boşaltılan hastanelerdeki bazı hastalar Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk ediliyor.

İskenderun'daki 9 hasta Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi

AA'nın haberine göre ise deprem sonrasında tahliye edilen hastaneler Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nde oldu.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin Numune Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında yoğun bakım servisinde yatan 9 hasta tedbir amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin acil servis hizmetleri de bahçeye kurulan sahra hastanesinde verilmeye başlandı.

Hastanenin Dumlupınar Mahallesi'ndeki eski binasının bir bölümü ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı.

Antakya ilçesindeki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören hastalar da tahliye edilerek, sahra hastanesine nakledildi.

Bir bina yıkıldı

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan Şehit Pamir Caddesi'ndeki bir binanın yıkıldığı öğrenildi.

Samandağ ilçesinde tarama çalışması yapılıyor

Bu arada Samandağ ilçesinde yıkımların yaşandığına dair sosyal medyada paylaşımların yapılması üzerine bölgede tarama faaliyeti başlatıldı.

AFAD, UMKE ve Polis Arama Kurtarma ile Kütahya'dan gelen madenciler ve İstanbul itfaiyesi ekipleri, binaların yıkıldığı iddia edilen mahallelerde arama yapıyor.

Adresleri kontrol eden ekiplerin şu ana kadar yıkılan binaya rastlamadığı belirtildi.

