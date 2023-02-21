Hatay'da yıkılan apartmanın enkazında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki bina yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binadan eşya çıkarmaya çalışan ve nakliyeci oldukları anlaşılan 4 kişi, yıkıntılar arasında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Yaralı kurtarılan Savaş Günerioğlu hastaneye kaldırılırken, yıkıntıların altında cansız bedenlerine ulaşılan 3 kişiden Hüseyin Cüneyidoğlu'nun (22) cenazesi çıkarılarak morga götürüldü.

Enkazda sıkışan diğer iki cenazenin ise çıkarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD'dan daha önce yapılan açıklamada Hatay'daki depremler sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 213 kişinin çeşitli hastanelere nakledildiği belirtilmişti. Böylelikle Hatay'daki depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi.

Kardeşinin kurtarılmasını beklerken fenalaştı

Nakliye firması çalışanı Selman Hallak, AA muhabirine, deprem sırasında yıkılan binadaki eşyaları taşıdıklarını söyledi.

Kendisinin sarsıntı anında aracı getirmek için binadan uzaklaştığını anlatan Hallak, "4 kişi evden eşya taşıyordu. 1 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü. 2 Türk, 1 Suriyeli var enkazın altında" diye konuştu.

Bu arada enkaz altında kalan kardeşinin çıkarılmasını beklerken fenalaşan Yahya Hallak'a, ekipler müdahale etti. (AA)