Hatay'da tarihi binaların restorasyonu: 'Şirketlerden de talepler var'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hatay'da deprem sonrası yıkılan tarihi binaların restorasyonu için şirketlerin talepte bulunduğunu açıkladı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında "Peki Hatay'ı Hatay yapan, binlerce yıllık kültürel değerler, yıkılan tarihi binalar ne olacak?" sorusunu sordu, "Duydum ki büyük bir holding, kendi imkanlarıyla Hatay Eski Meclis Binası'yla yerle bir olan Ulucami'yi restore etmek istemiş" diye belirtti.

Konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sorduğunu belirten Zeyrek “Evet, talepler var” yanıtını aldığını yazdı.

Zeyrek, Ersoy'un tarihi binaların restorasyonu konusunda şu bilgileri verdiğini aktardı:

“Şehre kimliğini veren bütün binaları yenileyeceğiz. Şirketlerden de talepler var ama biz bir yol haritası oluşturacağız. Bir bilim kurulu oluşturuyoruz. Çevre mühendisleri, mimarlar, uzmanlar olacak. Kamu ve vakıf varlıkları var. Cemaatlere ve bireylere tescillenmiş tarihi yapılar var. Hepsini ayağa kaldıracağız. Kamu zaten kendisi yapacak. Vatandaşa ait tescilli yapılar için de hem mali hem teknik destek sağlayacağız. Vatandaşın tescilli binalarda butik otel ve gastronomi yatırımları vardı. Bu yapıları ayağa kaldırmak için ayrılan fonu da büyüttük.”