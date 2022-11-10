Hatay'da paketleme makinesine kapılan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Hatay’ın Erzin ilçesindeki bir narenciye paketleme fabrikasında dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olaya göre mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki Dicle Nur Selçuk meyve paketlerken kıyafetini makinenin makarasına kaptırdı.

DHA'nın haberine göre, diğer çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Selçuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Dicle Nur Selçuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Dicle Nur Selçuk’un cenazesi memleketi Diyarbakır’ın Dicle ilçesine gönderildi.