Hatay'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Eşini terk edip Kahramanmaraş’tan baba ocağı Hatay’ın Erzin ilçesine gelen Ebru Kara, 7 yaşındaki kızı ile kiraladığı evde oturmaya başladı. Cabbar Kara eşinin yaşadığı yere gidip birkaç kez kapısına dayandı. Ebru Kara, şikayette bulunup, Cabbar Kara için uzaklaştırma kararı aldırdı.

DHA'nın haberine göre bugün yine saat 12.30 sıralarında Kahramanmaraş'tan Erzin'e giden 35 yaşındaki Kara, bu sırada evde bulunan kayınpederi Ali Dik'e yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Saçmalar Dik'in sağ kolu ve sol bacağına isabet etti. Cabbar Kara eşi Ebru Kara’ya da ateş etti. Kara ardından yoldan geçen minibüsü durdurup, silah zoruyla Erhan Akar'ı indirerek aracı gasbedip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, evin bahçesinde yerde yatan Ebru Kara'nın yaşamını yitirdiğini saptadı. Yaralı Ali Dik ise ilk müdahale sonrası Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cabbar Kara’yı yakalamak için çalışma başlatıldı.