Hatay'da MİT ve Emniyet tarafından IŞİD'e yönelik ortak operasyon düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre yakalanan 8 kişi arasında IŞİD'in "sözde sahil tabur komutanı" Ahmed Ali de yer alıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Eskişehir
Patronların Ensesindeyiz
Hatay'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda gözaltına alınanlar arasında IŞİD'in 'sahil tabur komutanı' Ahmed Ali'nin de olduğu belirtildi.
Haber Merkezi
Hatay'da MİT ve Emniyet tarafından IŞİD'e yönelik ortak operasyon düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre yakalanan 8 kişi arasında IŞİD'in "sözde sahil tabur komutanı" Ahmed Ali de yer alıyor.