Hatay'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda gözaltına alınanlar arasında IŞİD'in 'sahil tabur komutanı' Ahmed Ali'nin de olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

Hatay'da MİT ve Emniyet tarafından IŞİD'e yönelik ortak operasyon düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre yakalanan 8 kişi arasında IŞİD'in "sözde sahil tabur komutanı" Ahmed Ali de yer alıyor.