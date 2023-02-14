Hatay'da inşaatı yapan da denetleyen de aynıymış

Özel yapı denetim şirketleri, bir inşaatın başlangıcından bitimine kadarki süreçte arsa sahibi adına inşaat faaliyetlerini ve dolayısıyla müteahhidi denetleyen kuruluşlar olarak hizmet veriyor. Yapı denetim ve müteahhitliğin iç içe geçtiği Hatay’da il merkezinde faaliyette olan beş yapı denetim şirketinin tamamının sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak inşaat işiyle uğraştıkları belirtildi.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in habere göre Hatay Elit Yapı denetim şirketinin sahibi Hamit Yarıkkaya aynı zamanda ilde inşaat da yapan HY Ege Mühendislik şirketinin sahibi.

Hatay’da en çok bilinen Dizayn Yapı Denetim isimli şirketin sahibi Şahap Harputlu’nun abisi İbrahim Harputlu yine kendi adını taşıyan inşaat şirketi ile müteahhitlik yapıyor.

Ticaret kayıtlarında öne çıkan ve bölgenin en eski yapı denetim şirketi ise Hatay Yapı Denetim Limited. Şirketin iki ortağı var, bunlardan biri Samim Onur Özdemir diğeri ise Erdal Karakaya. Bu kişiler Özdemir Mimarlık Mühendislik Ticaret Limited Şirketi ile de inşaat faaliyeti yürütüyor.

Cemiloğlu Yapı Denetim firmasının ortaklarından Volkan Ömer Göçeri’nin kendi soyadını taşıyan bir inşaat ve mühendislik şirketi var. Göçeri temmuz ayında yapı denetim şirketindeki hisselerini Eser Ekincioğlu’na devretmiş. Ekincioğlu’nun ortağı olan Bülent Menke isimli şahıs da Menke Mühendislik adında bir inşaat şirketinin sahibi olarak Hatay’da bina inşası ve güçlendirmesi yapıyor. Her iki ismin ayrıca bir de Mozaik Yapı Denetim isimli bir denetim şirketi daha bulunuyor.

Hatay’da büyük yapı denetim şirketlerinden biri de Çağdaş Fen Yapı Denetim. Bu şirketin sahipleri ise Edip Talipoğlu, Edip Recepoğlu ve Kadir Ateş. Şirket ortaklarından Edip Recepoğlu yapı denetim şirketi kurmadan önce 2007’ye kadar Hatay’da inşaatlar yapmış.