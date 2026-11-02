Hatay'da deprem konutlarında sorunlar devam ediyor: Samandağ'da zemin çöktü, Antakya'da evler şelaleye döndü

Hatay'da deprem sonrası inşa edilen konutlarda yapım hataları ve işçilik kusurları gündemden düşmüyor.

Son olarak Samandağ'da köy evlerinin zemininde yaşanan çökmeler ile Antakya Esentepe'deki TOKİ konutlarında su denemesi sırasında ortaya çıkan su baskını, depremzedelerin tepkisine neden oldu.

Samandağ ilçesinde Yeşilköy ile Değirmenbaşı mahalleleri arasında yapılan köy evlerinin zemininde çökmeler meydana geldi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, dolgu zemin üzerine inşa edildiği öne sürülen evlerin çevresinde çöken alanlar görüldü.

Samandağ'taki TOKİ Köy Evleri projesinde yaşanan toprak kaymasının videolara yansıyan görüntüsü.

Deprem felaketinin ardından güvenli bir konuta kavuşmayı bekleyen yurttaşlar, görüntülerin ardından endişe yaşadığını dile getirdi.

Yaşananlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konut yapım sürecindeki denetimlerini yeniden tartışmaya açtı. Yurttaşlar, söz konusu evlerin hangi zemin etütleri ve teknik incelemelere dayanılarak yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını talep ediyor.

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Öte yandan Antakya Esentepe rezerv alanındaki TOKİ konutlarında yapılan su denemesi, yurttaşların anlatımıyla tam bir fiyaskoya dönüştü.

soL'a ulaşan depremzedeler tüm katlarda duvarlardan, lamba noktalarından ve kalorifer peteklerinden sular aktığını belirterek yaşananlara "içler acısı" diyerek tepki gösterdi.

Daha deneme aşamasında bu tablonun ortaya çıkmasının konutlara olan güveni sarstığını vurgulayan yurttaşlar, işçiliğin hangi süreçlerle denetlendiğini, suyun her yere yayılmasının nedeninin ne olduğunu ve tespit edilen kusurların giderildiğinin nasıl belgeleneceğini soruyor.

Konuyla ilgili kurumlardan ve yüklenici firmadan henüz bir açıklama gelmedi. Depremzedeler, yıkımın ardından güvenle yaşayabilecekleri yuvalar istediklerini, duvarlarına endişeyle bakmak zorunda kalmak istemediklerini ifade ediyor.

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