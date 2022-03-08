Hatay'da denizanası uyarısı: Çok zehirli, dokunmayın

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahiline onlarca denizanası vurdu. Çevredekilerce görüntülenen denizanalarının tehlikeli bir tür olduğunu belirterek uyaran, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, "Bu tür, iklim değişikliği ile birlikte Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e giriş yapan bir türdür. Çok zehirli bir tür olup, gerek balıkçılar gerekse sahilde gezen vatandaşlarımız bunlardan uzak durmalıdır" dedi.

Turan şöyle konuştu:

"Rhopilema Nomadica denilen göçmen denizanası türü, çok zehirli bir tür olup, gerek balıkçılar gerekse sahilde gezen vatandaşlarımız bunlardan uzak durmalıdır. Özellikle denizanasının altında bulunan saçaklı yapılar çok zehir arz etmektedir ve bunlara dokunulduğu takdirde zehirlenmeye yol açmaktadır ve deride bu zehirden dolayı oluşan izler kolay kolay geçmemektedir. Ayrıca bunun yanında bu zehir kişide çok büyük ağrılar oluşturmaktadır. Bu tür denizlerimizde var olan bir tür değildir. Daha sonradan iklim değişikliği ile birlikte Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e giriş yapan bir türdür. Geçen sene bu tür, İsrail ve Lübnan kıyılarda büyük tehditler oluşturdu ve halk sağlığını ve balıkçı sağlığı büyük oranda tehdit etti."