Hatay'ın Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde depremde çöken Madenoğlu Apartmanı'nın enkazından ses gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İki kişiden ses alındığı belirtilen enkazda arama kurtarma çalışması umutla sürüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hatay'da bir enkazdan ses geldi: Çalışma sürüyor
Hatay Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın enkazından ses alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Haber Merkezi
Hatay'ın Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde depremde çöken Madenoğlu Apartmanı'nın enkazından ses gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İki kişiden ses alındığı belirtilen enkazda arama kurtarma çalışması umutla sürüyor.