Hatay'da bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi İdlib'e gönderildi

Hatay'ın Narlıca Mahallesi'nde 3 Eylül'de bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi İdlib'e gönderildi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak önce Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne götürülen daha sonra da ailesinin yaşadığı Narlıca Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilen Faris Muhammed Al-Ali için iki yerde de cenaze namazı kılındı. Evin önünde kılınan cenaze namazına AKP destekli cihatçı grupların çatı örgütü "Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu"nun başkanı Salim el-Muslat da katıldı.

Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek İdlib'e gönderildi.

Cinayetle ilgili olarak 4 kişi tutuklandı.

Suriyeli gencin, öldürülmeden 10 gün önce çalıştığı salça fabrikasında bir tartışmaya karıştığı belirtildi. Al-Ali, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nda tam puan alarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştı.