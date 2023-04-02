Hatay'da 5 yeni semt evinin açılışları başladı

Türkiye Komünist Partisi tarafından Hatay'da bugün 5 yeni semt evinin açılışı sürüyor.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katıldığı semt evi açılışlarından ilki Defne'nin Harbiye Mahallesi'nde gerçekleşti.

Harbiye Semt Evi'nin açılışına Okuyan'la birlikte TKP'nin Hatay Milletvekili adayı Mehmet Alvanoğlu katıldı.

Açılışta konuşma yapan Okuyan, şunları kaydetti:

"Birçoğumuz biliyoruz ki, mücadele etmeyen, dik durmayan hep enkazın altında kalmaya mahkumdur. Şimdi önümüzde bir seçim var. Türkiye'de milyonlarca kişiyi evsiz bırakan, on binlerce kişinin ölümüne neden olan bir siyasi iktidar yine karşımıza çıkıp oy istiyor. Bir kere, çok net bir şekilde bu adamın gitmesi lazım. Yalnız Antakya değil, Edirne'si, Diyarbakır'ı, Ardahan'ı herkes için aynı şey geçerli. Bu adam gitmeli ve gidecek.

Ancak bir başka şey daha var: Artık biz enkaz altında kalmak istemiyoruz, savaş istemiyoruz, yoksulluk istemiyoruz. Salgın hastalıkta boynumuzu büküp eve tıkılmak istemiyoruz. Hastane kapılarında beklemek istemiyoruz. Çocuklarımız düzgün, bilimsel eğitim alsın istiyoruz. Depremlerde binalarımız üzerimize çöksün istemiyoruz. Başka bir yaşam mümkün. Başka bir düzen mümkün. Kardeşçe, eşit, özgür, aydınlık içerisinde yaşamak mümkün. TKP'nin sözü bu.

Ben buraya siyaset yapmaya gelmedim. Depremden sonra buraya üçüncü gelişim. Benim içim kan ağlıyor. Çok sevdiğim bir kentti burası. Geçici olarak bu kent kötü bir darbe aldı, ama ayağa kalkmak zorunda. Sizler sayesinde ayağa kalkacak.

Biz buradayız. Türkiye Komünist Partisi'nin birçok evladı, üyesi, biz bu kentten ayrılmayız. Dışarıdan geldiler depremden hemen sonra. Onların bir bölümü artık burada. Sizin kardeşiniz size emanettir. Ama bizim burada zaten çok fazla dostumuz vardı. İşte görülüyor. Gelin, hep beraber, Defne'yi, Antakya'yı, Armutlu'yu ayağa kaldıralım. Hep beraber. Biz bunu yaparız. Acımız burada, ama orada aynı zamanda büyük bir öfke var, umut da var. Biz size güveniyoruz. Siz de Türkiye Komünist Partisi'ne güvenin."

Bugün #Hatay'da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla 5 farklı mahallede 5 yeni semt evi açıyoruz.



İlk açılışımız için Harbiye Mahallesi'nde toplanmaya başladık.#TKPGelirHerŞeyDeğişir#1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye #oylartkpye pic.twitter.com/Nh0j0rjrHb — TKP (@tkpninsesi) April 2, 2023

Harbiye Semt Evi'nin ardından Bostancık Semt Evi'nin açılışı gerçekleşti.

#Hatay Bostancık semt evimizi bir çadırda açtık. Öfke ve acımızı hep birlikte umuda çevireceğiz.



Şimdi!

Bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke için bir araya geliyoruz. #TKPGelirHerŞeyDeğişir#BüyükHalkBuluşması



🗓9 Nisan Pazar, 15.00

📍Ankara, Atatürk Spor Salonu pic.twitter.com/c8NeXxOQIw — TKP (@tkpninsesi) April 2, 2023

Hatay'da üçüncü semt evi, Defne'nin Aşağıokçular Mahallesi'nde açıldı.