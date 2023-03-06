Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Resmi açıklamalara göre 45 binin üzerinde can kaybına neden olan depremlerin üzerinden 1 ay geçti. Bölgede 6.4'e ulaşan artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD Deprem Dairesi'nin kayıtlarına göre 6 Mart saat 23:49'da merkez üssü İskenderun Körfezi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.39 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi aynı depremin şiddetini 4.7, merkez üssünü ise Hatay'ın Dörtyol ilçesi olarak belirledi.

Sezer: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

AFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İskenderun Körfezi’nde saat 23:49'da meydana gelen ve Hatay ilimizde de hissedilen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.