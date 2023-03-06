Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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