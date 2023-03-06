Hatay'ın Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
soL- Kahramanmaraş
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.