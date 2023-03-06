Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.