Hatay Valisi'nden 'Afrin'de toplu mezar' açıklaması: Rakam 61'e çıktı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin TSK ve ÖSO kontrolündeki Afrin kentinde "yerel polis ve yerel savcı nezaretinde" toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Doğan yaptığı açıklamada bu sabah itibariyle mezardan çıkan ceset sayısının 61'e ulaştığını söyledi.

Doğan "Yerel polis ve yerel savcının nezaretinde toplu mezar bulundu. Tabi bu insanlık suçu. PKK terör örgütünün, YPG terör örgütünün ne tür suçlar işlediği ve neler yaptığı zaman zaman çıkıyor. Dün rakamları açıklamıştık, 35'ti. Ancak sabah itibariyle rakam 61'e çıktı ve çalışma da hâlâ devam ediyor" dedi.

Vali Doğan, öldürülen kişilerin Afrin'in kenar mahallesine Afrin harekatından birkaç gün önce öldürülerek gömüldüğünü öne sürerken ölü sayısının yapılan çalışmalar neticesinde artabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı dün Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarla Afrin'de toplu mezar bulunduğunu duyurmuş, YPG iddiasında bulunmuştu.