Hatay Kadın Voleybol Takımı enkaz altında kaldı

Maraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının enkaz altında kaldığı belirtildi.

Alanya Belediyespor oyuncusu Eneshan Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu. Eneshan Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No: 1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirtti. Can, oyunculara ulaşılmasının sağlanması için çağrıda bulundu.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken bir açıklama yaparak, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Erken, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" dedi.