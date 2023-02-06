Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkıma neden oldu.
CNN Türk canlı yayınında Hatay Havalimanı'nın pistinin yıkıldığı duyuruldu.
Hatay Havalimanı'nın pisti depremde yıkıldı
Hatay Havalimanı'nın pistinin depremde yıkıldığı bildirildi.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkıma neden oldu.
CNN Türk canlı yayınında Hatay Havalimanı'nın pistinin yıkıldığı duyuruldu.