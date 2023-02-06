Hatay Havalimanı'nın pisti depremde yıkıldı

Hatay Havalimanı'nın pistinin depremde yıkıldığı bildirildi.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkıma neden oldu.

CNN Türk canlı yayınında Hatay Havalimanı'nın pistinin yıkıldığı duyuruldu

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Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan depremle ilgili açıklama