Hatay Havalimanı'nın pisti depremde yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkıma neden oldu.

CNN Türk canlı yayınında Hatay Havalimanı'nın pistinin yıkıldığı duyuruldu.